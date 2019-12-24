Розпочато кримінальне провадження за фактом подій у суді Києва, де розглядався запобіжний захід Кузьменко, - Нацполіція

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, до правоохоронців із заявами про протиправні дії звернулися троє журналістів.

Слідчі поліції Києва кваліфікували подію як погрозу або насильство щодо журналістів та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - до п‘яти років позбавлення волі. Наголошуємо: така протиправна поведінка стосовно журналістів є неприпустимою. На всі такі випадки поліція оперативно реагуватиме в рамках чинного законодавства".

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Як повідомляє Інтерфакс-Україна, на засідання суду прибули двоє журналістів видання "Шарий.нет". Біля будівлі суду прихильники Кузьменко оточили одного з них, почали задавати різні питання і звинувачувати в сепаратизмі. Він стверджує, що в натовпі отримав кілька ударів по ногах, але поліція ніяк на це не відреагувала, а лікарі "швидкої допомоги" оглянули його і заявили про відсутність пошкоджень.

Також про погрози і образи на свою адресу від прихильників Кузьменко заявила журналіст видання "Страна", що також прибула на засідання суду. Вона стверджує, що змогла вийти з суду тільки за допомогою неназваної "приватної структури" і також звинуватила поліцію у бездіяльності.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.