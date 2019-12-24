За образу українського футболіста Зозулі будуть покарані й іспанські вболівальники, й футбольний клуб, - Щерба

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив посол України в Королівстві Іспанія Анатолій Щерба, передає Цензор.НЕТ.

"Покарання буде. Передусім, для клубу. І воно, в принципі, вже є: дисциплінарна комісія, яка складається з представників як національної федерації футболу, так і LaLiga, застосує санкції до цього клубу. Скажімо, якщо будуть догравати другий тайм цього матчу, то це відбудеться при порожніх трибунах.

Також можуть бути застосовані відповідні фінансові санкції для того, щоб покарати за те, що така провокація трапилася. Хотів би сказати, що і президент клубу "Альбасете", де грає Роман Зозуля, і президент "Райо Вальєкано" – однозначно засудили те, що відбулося на стадіоні", - додав Щерба.

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Посол також планує зустрітися з керівництвом державного секретаріату Іспанії у справах спорту і Королівської футбольної федерації Іспанії, щоб обговорити цю ситуацію.

Нагадаємо, Роман Зозуля потрапив у скандал в Іспанії через те, що ультрас "Райо Вальєкано", куди його клуб "Бетіс" відправив у оренду, називають його фашистом.

Футболіст приїхав в "Райо Вальєкано" в футболці з гербом України. Іспанська преса назвала його нацистом. Пізніше газета вибачилася. Але під час одного з матчів своєї команди вболівальники "Райо Вальєкано" влаштували акцію проти Зозулі.

Українські дипломати звернулися до ФФУ і в футбольну лігу Іспанії.

Футболісти "Бетіса" публічно підтримали нападника Зозулю. Футболіст повернувся до "Бетіса", але брати участь в офіційних матчах команди не може, бо заявлений за "Райо Вальєкано".

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15 грудня 2019 року матч другого дивізіону Іспанії (Сегунди) між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" призупинили після першого тайму і згодом відклали у зв'язку з образами на адресу українського нападника "Альбасете" Романа Зозулі.