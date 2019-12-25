Верховний Суд прийняв до розгляду касацію Дронова, засудженого за смертельну ДТП в Харкові, - адвокатка Матвєєва

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла адвокатка потерпілих Лариса Матвєєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Верховний суд України прийняв до розгляду касаційну скаргу Геннадія Дронова на вирок Київського райсуду Харкова від 26 лютого 2019 року та постанову Харківського апеляційного суду від 14 серпня 2019 року", - зазначила Матвеєва.

За її словами, новий адвокат Дронова Геннадій Токарєв оскаржив вироки першої інстанції й апеляційного суду. "Раніше касаційну скаргу повернули на доопрацювання, однак тепер документ прийнято до розгляду", - додала Матвеєва.

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Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.

Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.Визнані винними в смертельній ДТП в центрі Харкова восени 2017 року також ще зобов'язані солідарно виплатити майже 8 мільйонів гривень компенсації сім'ям загиблих і пострждалим.