"Я не знаю, за що мене звільнили", - ексглава Закарпатської ОДА Бондаренко

Як передає Цензор.НЕТ, про це Бондаренко розповів виданню "Новое время".
"Передумов до звільнення не було, як і жодних зауважень. Я впевнений, що я впорався з усіма завданнями: за 5 місяців в області позитивні показники в усіх напрямах", - сказав він.
Він зазначив, що його команді вдавалося боротися навіть зі справжнім бичем Закарпаття - контрабандою. Однак, він не зміг підтвердити свою заяву будь-якими даними.
Також він подякував президенту Зеленського за його рішення і додав, що не коментує його, оскільки вони "люди командні".
Як повідомляв Цензор.НЕТ, Зеленський оголосив про звільнення голів Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського і Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка.