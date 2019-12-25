Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
25.12.19 09:25

"Я не знаю, за що мене звільнили", - ексглава Закарпатської ОДА Бондаренко

Звільнений президентом Володимиром Зеленським колишній глава Закарпатської обласної державної адміністрації Ігор Бондаренко здивувався, коли дізнався про своє раптове звільнення.

"Я не знаю, за що мене звільнили", - ексглава Закарпатської ОДА Бондаренко

Як передає Цензор.НЕТ, про це Бондаренко розповів виданню "Новое время".

"Передумов до звільнення не було, як і жодних зауважень. Я впевнений, що я впорався з усіма завданнями: за 5 місяців в області позитивні показники в усіх напрямах", - сказав він.

Він зазначив, що його команді вдавалося боротися навіть зі справжнім бичем Закарпаття - контрабандою. Однак, він не зміг підтвердити свою заяву будь-якими даними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив голову Львівської ОДА Мальського і Закарпатської - Бондаренка: "Ми не побачили ніяких результатів"

Також він подякував президенту Зеленського за його рішення і додав, що не коментує його, оскільки вони "люди командні".

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Зеленський оголосив про звільнення голів Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського і Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100