"Я не знаю, за що мене звільнили", - ексглава Закарпатської ОДА Бондаренко

Як передає Цензор.НЕТ, про це Бондаренко розповів виданню "Новое время".

"Передумов до звільнення не було, як і жодних зауважень. Я впевнений, що я впорався з усіма завданнями: за 5 місяців в області позитивні показники в усіх напрямах", - сказав він.

Він зазначив, що його команді вдавалося боротися навіть зі справжнім бичем Закарпаття - контрабандою. Однак, він не зміг підтвердити свою заяву будь-якими даними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив голову Львівської ОДА Мальського і Закарпатської - Бондаренка: "Ми не побачили ніяких результатів"

Також він подякував президенту Зеленського за його рішення і додав, що не коментує його, оскільки вони "люди командні".

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Зеленський оголосив про звільнення голів Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського і Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка.