У 2019 році на Донбасі загинуло 18 цивільних, 127 - поранено, - ОБСЄ

Як передає Цензор.НЕТ, про це BBC News Україна повідомили в Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ.

"З початку 2019 року Спеціальна моніторингова місія підтвердила 145 жертв серед цивільного населення: 18 загиблих, 127 поранених", - йдеться в повідомленні.

За даними ОБСЄ, цього року зареєстровано найменшу кількість жертв серед мирного населення. Для порівняння - в 2018 році на Донбасі загинули 43 цивільних і 179 отримали поранення.

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За даними Генерального штабу ЗСУ, з початку 2019 року в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинули 97 українських військових, ще 499 зазнали поранень.