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25.12.19 10:22

Російська авіація розбомбила школу на заході Сирії: 10 загиблих, більшість - діти

24 грудня унаслідок завданого російською військовою авіацією удару по школі в селі Джубас в провінції Ідліб на північному заході Сирії загинули щонайменше 10 осіб, серед них шестеро дітей.

Російська авіація розбомбила школу на заході Сирії: 10 загиблих, більшість - діти

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує "Радіо Свобода" з посиланням на сирійську обсерваторію з прав людини.

Сирійські урядові сили за підтримки російських військових проводять новий наступ на Ідліб, почавши операцію з масового виходу мирних жителів з цієї провінції в більш безпечні райони поблизу турецького кордону.

За даними моніторингової групи, авіаудар був завданий по школі в селі Джубас у провінції Ідліб, де перебували внутрішньо переміщені особи.

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Сирійські урядові сили за підтримки російських військових проводять новий наступ на Ідліб, почавши операцію із масового виходу мирних жителів із цієї провінції у більш безпечні райони поблизу турецького кордону.

Зазначимо, в провінції Ідліб проживає близько 3 мільйонів мирних жителів. ООН заявляє, що більш ніж половина цивільних покинули Ідліб через постійні авіа удари та ескалацію бойових дій в цьому районі.

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