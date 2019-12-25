Російська авіація розбомбила школу на заході Сирії: 10 загиблих, більшість - діти

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує "Радіо Свобода" з посиланням на сирійську обсерваторію з прав людини.

Сирійські урядові сили за підтримки російських військових проводять новий наступ на Ідліб, почавши операцію з масового виходу мирних жителів з цієї провінції в більш безпечні райони поблизу турецького кордону.

За даними моніторингової групи, авіаудар був завданий по школі в селі Джубас у провінції Ідліб, де перебували внутрішньо переміщені особи.

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Сирійські урядові сили за підтримки російських військових проводять новий наступ на Ідліб, почавши операцію із масового виходу мирних жителів із цієї провінції у більш безпечні райони поблизу турецького кордону.

Зазначимо, в провінції Ідліб проживає близько 3 мільйонів мирних жителів. ООН заявляє, що більш ніж половина цивільних покинули Ідліб через постійні авіа удари та ескалацію бойових дій в цьому районі.