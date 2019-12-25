Кабмін посилює боротьбу з курінням: міцні, електронні та сигарети зі смаком регулюватимуться за правилами ЄС, - проєкт закону

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Кабінету Міністрів у вівторок, 24 грудня.

Документ розроблено в межах реалізації Рамкової Конвенції з боротьби проти тютюну та на виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Законопроєкт значно посилить боротьбу з курінням, заповнить прогалини в українському законодавстві, встановить вимоги до обігу електронних сигарет і новітніх тютюнових виробів в Україні.

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Зокрема, МОЗ пропонує заборонити всі смакові добавки, які роблять сигарети "смачними" і заохочують неповнолітніх і молодих людей до куріння.

Також законопроєктом запроваджуються нові маркування для тютюнових виробів: графічні попередження про шкоду куріння будуть змінені на європейські та займатимуть значно більшу частину упаковки сигарет - 65%. Більше того, буде здійснюватися постійна щорічна ротація медичних графічних попереджень.

Правила до попередження про небезпеку для здоров'я запроваджуються для всіх видів тютюнових виробів, електронних сигарет та заправних контейнерів (30% від загальної площі).

Реклама тютюнових виробів більше не буде використовувати можливі позитивні асоціації тютюну з бадьорістю, здоров'ям, силою чи молодістю. Під забороною реклама чи натяки на меншу шкідливість, інакший смак або добавки, які зменшують негативний вплив на довкілля.

Проєкт Закону також забороняє вироблення "міцних" сигарет. Це сигарети в яких показники вмісту нікотину, смоли та монооксиду вуглецю в диму однієї сигарети перевищують: нікотину - 1,0 мг, смоли - 10 мг, монооксиду вуглецю – 10 мг.

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Розширюється перелік тютюнових виробів, що дозволяє контролювати їх розповсюдження, рекламу та пакування. Серед переліку є такі види: жувальний, нюхальний, тютюн для самокруток, люльок, для кальяну та для перорального вживання.

Крім тютюнових виробів, проєкт Закону запроваджує визначення трав'яного виробу для куріння. Це виріб на основі рослин, трав або фруктів, що не містить тютюну та який можна споживати через процес згоряння.

Документ також передбачає визначення новітніх тютюнових виробів (наприклад, т.зв. тютюнових виробів для електричного нагрівання) - нових девайсів, які набули значної популярності на українському ринку. Це тютюновий виріб, який не входить до таких визначень як: сигарети, тютюн для самокрутки, тютюн для люльки, тютюн для кальяну, сигари, сигарили, жувальний тютюн, нюхальний тютюн та тютюн для перорального вживання. Таким чином, оновлене законодавство дозволить контролювати обіг та рекламу новітніх тютюнових продуктів, які наразі перебувають.

Ще вперше в Україні пропонується врегулювати поняття "електронна сигарета". На жаль, до цього часу ці вироби з доставки нікотину залишаються поза регулюванням, а відповідно можуть вільно продаватися навіть дітям. Нещодавно CDC повідомило про 33 випадки смерті в США, які пов'язують з курінням е-сигарет (вейпів).

Натомість в Україні зростає популярність електронних сигарет, зокрема і вейпу, серед молоді. За даними дослідження GYTS 2017 понад 18% школярів у віці 13-15 років споживають е-сигарети.

У документі дається визначення для е-сигарет відповідно до правил в ЄС: це виріб, який можна використати для споживання пари, яка містить нікотин, через мундштук, або будь-який компонент цього виробу, в тому числі картридж, резервуар та пристрій без картриджа чи резервуара.

Це дозволить зобов’язати виробників і продавців нікотиновмісних продуктів дотримуватися правил маркування, реклами та розповсюдження, які затверджені для традиційних сигарет, а також щорічно звітувати органам державної влади про склад таких виробів.

Так, вони будуть подавати до МОЗ інформацію про а) перелік усіх інгредієнтів та їх кількості, використовуваних у виробництві тютюнових виробів, в порядку зменшення маси кожного інгредієнта, що входить до складу тютюнових виробів; б) рівні викидів смоли, нікотину, монооксиду вуглецю в димі сигарет; в) інформацію про інші викиди та їх граничні рівні. МОЗ України буде зобов'язаний оприлюднювати цю інформацію для громадськості.