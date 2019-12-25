Зеленський, Гончарук і Разумков привітали українців із Різдвом: "Згадаймо сьогодні, що мир починається з нас"

Як передає Цензор.НЕТ, Глава держави на своїй сторінці в Facebook написав:

"У це світле свято забудьмо про чвари. Це вечір злагоди та єднання. Кожен з нас прагне, щоб якнайшвидше до кожної української домівки прийшов мир. Згадаймо сьогодні, що мир починається з нас, з нашого прийняття одне одного, поваги, з нашого вміння любити", - підкреслив Зеленський.

Президент побажав, щоб світло першої Різдвяної зірки принесло щастя і добробут у кожну родину.

"Нехай любов і злагода прийдуть у кожен дім ... У нас можуть бути різні погляди, але для загальної згоди ми маємо бути єдині, тому що Україна у нас одна. Тому бажаю вам, щоб сьогодні, і в будь-який інший день, у вашій родині панувала радість і справжній затишок", - сказав Гончарук у відеозверненні.

Читайте також: 64% українців проти ідеї перенесення святкування Різдва із 7 січня на 25 грудня, - опитування соцгрупи "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

Своєю чергою Разумков закликав українців "підтримувати один одного, вірити в добро й успіх своїх близьких". Він побажав співвітчизникам міцного здоров'я, миру та злагоди. Його привітання оприлюднене на сайті Ради.