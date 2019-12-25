Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
25.12.19 12:28

Ексголова Львівської ОДА Мальський про звільнення: "Душа лежить до іншого"

Звільнений президентом Володимиром Зеленським з посади голови Львівської обласної державної адміністрації Маркіян Мальський повідомив, що має намір повернутися до адвокатської практики, наукової та дипломатичної діяльності.

Ексголова Львівської ОДА Мальський про звільнення: "Душа лежить до іншого"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"З командою професіоналів у Києві та Львові, з якими ми встигли спрацюватись, неохоче розставатись… Однак душа моя по-справжньому лежить до іншого та і вдалося реалізувати чимало задуманого та дати старт багатьом новим процесам, які вірю, вже скоро реалізуються", - написав він.

Мальський подякував за довіру президенту Зеленському і жителям Львівської області, які підтримали його кандидатуру під час обговорення.

Читайте також: "Я не знаю, за що мене звільнили", - ексглава Закарпатської ОДА Бондаренко

Він також зазначив, що на період його головування довелося багато випробувань, більшість з яких вдалося врегулювати.

Серед таких проблем він також назвав загибель людей в Дрогобичі при руйнуванні будинку, часті відключення електропостачання на шахтах і потреба виплат заборгованості із зарплат, падіння літака з п'ятьма жертвами і невчасний запуск ТЕЦ Новий Розділ та Новояворівськ.

"Щодо кожної із цих ситуацій зміг би написати по окремій книзі, але зараз не час. Більшість цих проблем вдалося врегулювати, а ті, що в процесі вже доводяться до кінця.", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук про звільнення в МОЗ: йдуть "лояльні до Супрун"

Ексголова Львівської ОДА Мальський про звільнення: Душа лежить до іншого 01
Ексголова Львівської ОДА Мальський про звільнення: Душа лежить до іншого 02
Ексголова Львівської ОДА Мальський про звільнення: Душа лежить до іншого 03
Ексголова Львівської ОДА Мальський про звільнення: Душа лежить до іншого 04

Напомним, 24 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский сообщил об увольнении глав областных государственных администраций в Закарпатской и Львовской областях.

Мальский и Бондаренко возглавляли ОГА с 5 июля 2019 года. На должностях пробыли менее полугода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я не знаю, за что меня уволили", - экс-глава Закарпатской ОГА Бондаренко

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100