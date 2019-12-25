Через неякісний медпрепарат постраждали 7 пацієнтів на Дніпропетровщині, одна жінка померла, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Кам'янське відділення поліції.

Попередньо встановлено, шо в період з 17 по 19 грудня, з використанням медичного препарату, в лікарні проводився ряд хірургичних операцій. Цього ж дня у 7 пацієнтів погіршився стан здоров'я і вони були переведені до обласної лікарні, де наступили тяжкі наслідки, одна із пацієнтів померла.

За фактом неналежного виконання медичними або фармацевтичними працівниками своїх професійних обов'язків поліція відкрила кримінальне провадження.

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