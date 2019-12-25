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25.12.19 13:08

Глава ПЦУ Епіфаній привітав християн, які сьогодні святкують Різдво

У середу, 25 грудня, предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній привітав християн, які сьогодні святкують Різдво Христове.

Як передає Цензор.НЕТ, своє привітання він опублікував на сторінці в Facebook.

Він привітав християн з інших Помісних Православних Церков і християн латинського обряду.

"Найщиріші вітання нашим братам і сестрам з інших Помісних Православних Церков та християнам латинського обряду, які святкують сьогодні подію Різдва Господа нашого Ісуса Христа! Як християни, члени Єдиної, Святої, Соборної і Апостольської Церкви Христової ми радіємо разом з вами і передаємо найтепліші побажання, а також засвідчуємо свою сердечну близькість і братню любов", - написав Єпіфаній.

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За його словами, Різдво об'єднує всіх християн, незалежно від календаря, країни проживання або національності.

"Подія Різдва Христового – це те, що об’єднує усіх християн, незалежно від календаря, країни проживання чи національності. Тож нехай світло цього великого свята долає усі перепони і непорозуміння між людьми, прикрашає душі чеснотами християнського благочестя, а серця й вуста єднає спільною подячною молитвою", - зазначено в повідомленні предстоятеля ПЦУ.

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