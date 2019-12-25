Естонія засудила запуск РФ залізничного руху Керченським мостом

Про це у своєму Twitter повідомив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу, інформує Цензор.НЕТ.

"Залізничне сполучення через Керченську протоку, що з'єднує Крим з Росією, є ще одним кричущим порушенням Росією суверенітету і територіальної цілісності України з метою ще більшої ізоляції Криму", - йдеться в повідомленні.

Міністр підтвердив повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

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Як повідомлялося, 23 грудня президент РФ Володимир Путін в окупованому Криму взяв участь у заходах, присвячених відкриттю залізничного руху Керченським мостом.

Завершення будівництва залізничної ділянки Керченського моста і відкриття повідомлення з Кримським півостровом без згоди Києва є порушенням суверенітету і територіальної цілісності України, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за фактом незаконного перетину пасажирським поїздом РФ державного кордону України.