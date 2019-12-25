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25.12.19 13:48

Естонія засудила запуск РФ залізничного руху Керченським мостом

Естонія засудила запуск Росією залізничного руху Керченським мостом.

Естонія засудила запуск РФ залізничного руху Керченським мостом

Про це у своєму Twitter повідомив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу, інформує Цензор.НЕТ.

"Залізничне сполучення через Керченську протоку, що з'єднує Крим з Росією, є ще одним кричущим порушенням Росією суверенітету і територіальної цілісності України з метою ще більшої ізоляції Криму", - йдеться в повідомленні.

Міністр підтвердив повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

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Як повідомлялося, 23 грудня президент РФ Володимир Путін в окупованому Криму взяв участь у заходах, присвячених відкриттю залізничного руху Керченським мостом.

Завершення будівництва залізничної ділянки Керченського моста і відкриття повідомлення з Кримським півостровом без згоди Києва є порушенням суверенітету і територіальної цілісності України, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за фактом незаконного перетину пасажирським поїздом РФ державного кордону України.

Естонія засудила запуск РФ залізничного руху Керченським мостом 01

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