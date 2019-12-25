Путін звинуватив Польщу в розв'язанні Другої світової війни і змові з Гітлером

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російська газета "Коммерсант".

На колегії Міноборони Путін прокоментував резолюцію Європейського парламенту, прийняту 17 вересня, в якій говориться, що за початок Другої світової війни відповідальні і нацистська Німеччина, і Радянський Союз.

"Так, пакт Молотова-Ріббентропа, так, він був підписаний ... і там був секретний так званий договір про розподіл сфер впливу. А чим займалися європейські країни до цього? Точно тим же самим! Всі зробили те ж саме!", - сказав Путін під час виступу.

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Він звинуватив Польщу в тому, що вона вступила в змову з Гітлером.

"Прямо це видно з документів, з архівних документів! Ще питання, були там якісь секретні додатки чи не були, - це неважливо! Важливо, як вони діяли. Діяли точно в змові!", - заявив Путін і додав, що на Мюнхенській конференції Гітлер прямо представляв інтереси Польщі, частково - Угорщини.

За словами президента Росії, в 1938 році посол Польщі в Німеччині підтримував висилку євреїв в Африку:

"Що мене, чесно кажучи, зачепило, я вам чесно скажу, це як обговорювали Гітлер і офіційні представники тієї ж Польщі так зване єврейське питання! Гітлер повідомив міністру закордонних справ, а потім послу Польщі в Німеччині, прямо сказав, що у нього є ідея вислати євреїв в Африку, в колонії! .. Уявляєте, 1938 рік, вислати євреїв з Європи в Африку! На вимирання! На знищення. На що посол Польщі йому відповів, а потім це записав у своєму доповідному папері міністру закордонних справ Польщі пану Беку: "Коли я це почув, - пише він, - я їм відповів ... "Фюреру він відповів, Гітлеру ..."Якщо він це зробить, ми поставимо йому чудовий пам'ятник у Варшаві". Сволота, свиня антисемітська - по-іншому сказати не можна".