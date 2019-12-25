Найманці РФ на Донбасі шість разів "гальмували" патрулі ОБСЄ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

"У щоденному звіті від 24 грудня 2019 року СММ ОБСЄ інформує про 6 випадків відмови та 1 випадок затримки патрулів Місії у доступі до непідконтрольних урядові України територій. Представники збройних формувань Російської Федерації відмовили патрулю Місії у проїзді на тимчасово окуповану територію біля Роздольного, Петрівського, Приморського, Безіменного, Новоазовська та Заїченка на півдні Донецької області", - йдеться в повідомленні.

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Так, на блокпості західніше населеного пункту Верхньошироківське (колишній Октябр) представники збройних формувань знову затримали патруль Місії на 17 хвилин.

Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін звертає увагу представників збройних формувань РФ на не припустимість дій по перешкоджанню виконання представниками СММ ОБСЄ мандату Місії.

Довідково: Мандат СММ передбачає вільний і безпечний доступ представників СММ ОБСЄ по всій території Україні. Усі підписанти Комплексу заходів по виконанню Мінських домовленостей погодилися з необхідністю вільного та безпечного доступу, а також із тим, що обмеження свободи пересування СММ є порушенням.

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