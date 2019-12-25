За рік рівень безробіття в Україні знизився на 0,7%, - Милованов

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook написав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

За даними міністра, рівень безробіття знизився на 0,7% порівняно з минулим роком.

"Рівень безробіття населення у віці 15-70 років зменшився до 7,3% (порівняно з 8,0% у ІІІ кв. 2018 року), у працездатному віці – до 7,6%. Кількість безробітного населення як у віці 15-70 років, так і у працездатному віці зменшилася і сформувалася майже на однаковому рівні (1 329 тис. осіб та 1 328 тис. осіб відповідно)", - повідомив Милованов.

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За словами, Милованова, зростання зайнятості та зниження безробіття викликано перш за все продовженням високої економічної активності.

"На обсяги пропозиції робочої сили на ринку праці впливало подальше збільшення обсягів необхідного для виходу на пенсію страхового стажу, а також висока динаміка зростання рівня оплати праці (реальна заробітна плата у ІІІ кв. 2019 року зросла на 9,0% р/р, продуктивність праці у ІІІ кв. 2019 року зросла на 2,5% р/р)", - резюмував міністр економіки.