Жінку-військовослужбовця побили на Одещині: Загороднюк взяв справу під особистий контроль

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Щойно мені стало відомо про факт побиття жінки-військовослужбовця в одній із військових частин в Одеській області", - йдеться в повідомленні.
За словами Загороднюка, з робочим візитом в Одесі перебуває його заступник Іван Руснак, який розбирається з ситуацією на місці.
Паралельно Військова служба правопорядку проводить службове розслідування і надає відповідні матеріали до Військової прокуратури.
"Справу беру під особистий контроль. Деталі повідомлю після того, як з'ясую всі подробиці", - підсумував міністр.