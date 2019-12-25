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25.12.19 17:47

Папа Римський у Різдвяному зверненні закликав до миру в Україні

Глава римо-католицької церкви Франциск під час традиційного різдвяного звернення до "Міста і світу" побажав, щоб на "дорогу Україну" "пролилося світло".

Папа Римський у Різдвяному зверненні закликав до миру в Україні

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Хай проллється світло на дорогу Україну, яка пристрасно бажає знайти конкретні шляхи до довгострокового миру", - сказав Папа Римський, виступаючи з балкона собору Святого Петра.

Говорячи про Сирію, понтифік побажав її народу розради. "Хай знайде втіху улюблений народ Сирії, що не бачить кінця ворожнечі, яка роздирає країну в цьому десятилітті", - зазначив Франциск.

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Папа говорив і про непросту ситуацію в Південній Америці, згадавши соціальну напруженість у Венесуелі.

"Хай підбадьориться дорогий народ Венесуели, якого довгий час мучить політична і соціальна напруженість", - сказав Франциск.

Також понтифік побажав миру на Святій землі, жителі якої, за його словами, чекають миру, безпеки і процвітання.

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