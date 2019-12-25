Підозрювана у вбивстві Шеремета Кузьменко подала в суд на МВС

Відповідну інформацію опубліковано на порталі Судової влади України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначено, що позов стосується захисту честі, гідності та ділової репутації. Третіми особами в ньому виступають міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і телеканал "Україна".

Позов було подано 23 грудня. Автоматична система розподілу справ визначила, що суддею в цій справі виступатиме Сергій Вовк. Цей же суддя раніше відправив Юлію Кузьменко під варту без права внесення застави. Всього в той момент були доступні троє суддів.

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Інтереси Юлії Кузьменко при розгляді цього позову представлятиме адвокат Вікторія Дейнека. У коментарі виданню "Главком" вона заявила, що домагатиметься спростування заяви, яку Аваков зробив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна". Тоді він сказав, що Кузьменко нібито відмовилася свідчити у справі про вбивство Шеремета.

"Якщо Міністерство внутрішніх справ вважає, що Кузьменко відмовилася, то повинен бути протокол допиту, де вказано, що вона використовувала статтю 63 Конституції. Але такого протоколу допиту немає, тому що допиту не було... Ми наполягаємо, щоб інформація, поширена Аваковим, була спростована", - заявила Дейнека.

Раніше позов до президента Володимира Зеленського, глави МВС Арсена Авакова, першого заступника голови Нацполіції Євгена Коваля і генпрокурора Руслана Рябошапки подав головний підозрюваний у вбивстві Шеремета музикант Андрій Антоненко.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.