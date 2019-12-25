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25.12.19 18:30

Найманці РФ від початку доби 8 разів обстрілювали позиції ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр

Російсько-окупаційні війська від початку доби 8 разів обстрілював позиції українських воїнів на Донбасі з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Найманці РФ від початку доби 8 разів обстрілювали позиції ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Три обстріли наших позицій зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД". Двічі поблизу Красногорівки - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а також поряд із Невельским - з міномета калібру 120 мм - 7 хв.

П'ять обстрілів позицій українських захисників противник зробив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ". Поруч з Кримським - зі стрілецької зброї. Чотири рази поблизу населеного пункту Луганське - з мінометів калібру 120 мм - 17 мін, 82-мм мінометів - 17 мін, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Сьогодні, 25 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

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