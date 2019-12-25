2000 бійців російської ПВК "Вагнера" перебувають у Лівії, - Ердоган

Про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом Тунісу Каїсом Саїдом у Тунісі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Для чого і чому сьогодні в Лівії перебувають п'ять тисяч найманців із Судану і дві тисячі найманців із ПВК" Вагнер"? Що вони там роблять?", - запитав Ердоган.

Він нагадав, що Туреччина підтримує уряд національної згоди Лівії, а не командувача Лівійської національної армії Халіфа Хафтара, що протистоїть йому.

Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що бійці ПВК "Вагнер" надають підтримку якраз силам Хафтара.

У грудні уряд національної згоди Лівії схвалив імплементацію меморандуму про взаєморозуміння в сфері безпеки та військового співробітництва з Туреччиною. Видання зазначає, що цей договір відкриває можливість для надання турецької військової допомоги Тріполі.

12 грудня командувач ЛНА Халіфа Хафтар наказав розпочати "вирішальну битву" для захоплення Тріполі.

У Лівії наразі встановилося двовладдя. У країні функціонує визнаний ООН уряд національної згоди на чолі з прем'єром Фаєзом Сараджем зі штаб-квартирою в Тріполі, і так званий східний уряд, який очолює Абдалла Абдуррахаман ат-Тані. Східний уряд підтримує Хафтар, який із квітня веде наступ на Тріполі.

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