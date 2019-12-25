В Україні стартував зимовий марафон листів в'язням Кремля

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку ініціативи Save Oleg Sentsov у Facebook.

Організатори зазначають, що починають традиційний зимовий марафон листів в'язням Кремля, щоб подарувати їм трохи тепла напередодні Різдва і Нового року.

"Зимові свята в неволі будуть зустрічати щонайменше 87 громадян України за гратами в Росії та окупованого Криму, і щонайменше 250 громадян України у підвалах окупованого Донбасу. Серед них правозахисник Емір-Усеїн Куку, координатор "Кримської солідарності" Сервер Мустафаєв, громадянські журналісти Наріман Мемедімінов і Ремзі Бекіров, донецький журналіст Станіслав Асєєв, авіатор-любитель Валентин Вигівський, військовослужбовець Сергій Глондар, викладач філософії Олег Галазюк, пенсіонер Віталій Атамчук, власниця зоомагазину Олена Сорокіна та багато інших", - сказано в повідомленні.

Листи із волі для цих людей - це ковток свободи, зв'язок із зовнішнім світом та величезна моральна підтримка, зазначають організатори акції.

Щоб пройти тюремну цензуру в Росії і в окупованому Криму, листи мають бути написані російською і бути політично нейтральними, наголосили організатори акції.

"Подаруй тепло зимових свят! Напиши листа тим, кого чекають вдома!" - закликають організатори.



