Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
25.12.19 19:50

Чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні своєї малолітньої дочки на Львівщині, взяли під варту, - Нацполіція

У разі доведення провини, чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні своєї малолітньої дочки на Львівщині, взяли під варту, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Львівської області.

Про зґвалтування своєї малолітньої дочки в одне з територіальних підрозділів поліції Львівщини повідомила її мати.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.152 (зґвалтування) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що до зґвалтування дитини причетний її батько і повідомили йому про підозру у вчиненні злочину.

Суд обрав для зловмисника запобіжний захід - утримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловік ґвалтував 14-річну падчерку-сироту на Харківщині, - Нацполіція

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100