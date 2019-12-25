Чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні своєї малолітньої дочки на Львівщині, взяли під варту, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Львівської області.

Про зґвалтування своєї малолітньої дочки в одне з територіальних підрозділів поліції Львівщини повідомила її мати.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.152 (зґвалтування) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що до зґвалтування дитини причетний її батько і повідомили йому про підозру у вчиненні злочину.

Суд обрав для зловмисника запобіжний захід - утримання під вартою. Досудове розслідування триває.

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