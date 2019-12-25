Російський суд визнав незаконними стягнення, накладені на українського політв'язня Шумкова, - адвокат

Про це "Громадському радіо" розповів адвокат Шумкова Роман Лизлов, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, Шумков та його захист оскаржували рішення Торжоцького міжрайонного суду щодо тримання в штрафному ізоляторі.

"Ми оскаржили рішення суду першої інстанції. Суд першої інстанції — Торжокський міжрайонний суд, в який ми подавали адміністративно-позовну заяву, і оскаржували три незаконні стягнення проти Олександра у вигляді тримання його у штрафному ізоляторі, і одне стягнення проти тримання в приміщенні камерного типу терміном на 6 місяців. У підсумку ми оскаржували 4 стягнення", — зазначив адвокат.

Він зауважив, що суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову повністю, тому було вирішено звернутися до апеляційного суду.

"Тверський обласний суд, як суд апеляційної інстанції, скасував це рішення в повному обсязі", — сказав Роман Лизлов.

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"Наші вимоги стосувалися визнання незаконними чотирьох стягнень і постанову про визнання його злісним порушником. Друга вимога була пов’язана зі стягненням моральної шкоди з посадових осіб управління виконання покарань. В цій частині суд апеляційної інстанції — Тверський обласний суд — повернув матеріали до суду першої інстанції на новий розгляд. Тобто Торжокський міжрайонний суд розглядатиме цю вимогу від самого початку", — зазначив він.

Таким чином, за словами адвоката, наразі перші чотири стягнення визнані судом незаконними. Він уточнив, що це рішення тягне за собою "певні правові наслідки".

"Наприклад, питання зі стягненням безпосередньо впливають на умовно-дострокове звільнення, або якесь пом’якшення умов відбування покарання. Тобто, це має пряме правове значення на період відбування покарання", — сказав Роман Лизлов.

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Нагадаємо, українського в'язня Олександра Шумкова засудили до чотирьох років колонії загального режиму за участь у "Правому секторі" у грудні 2018 року. Шумкова визнали винним в "участі в діяльності екстремістської організації". Сам українець свою провину заперечував.

Шумков служив за контрактом в Збройних силах України в селі Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області, жив у Херсоні. Він не повернувся після служби додому 17 серпня 2017 року.

Шумков каже, що його викрали, а російський кордон він перетнув проти своєї волі непритомним за допомогою співробітників ФСБ. Матері ув'язненого надійшов лист від Слідчого комітету РФ та ФСБ, в якому було сказано, що її сину оголошено підозру "за участь в екстремістських організаціях". Під час Революції Гідності та після цього хлопець перебував у лавах "Правого сектору" та охороняв тодішнього лідера організації Дмитра Яроша.