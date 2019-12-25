Микитасю продовжили запобіжний захід

Рішення було прийнято Вищим антикорупційним судом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Підозрюваний зобов'язаний: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, до суду на кожну вимогу, не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу детектива, прокурора чи суду; повідомляти про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними в цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю (браслет)", - сказано повідомленні.

Запобіжний захід діє до 14 лютого 2020 року.

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Стосовно Микитася розслідують провадження про легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, на суму понад 200 млн гривень.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

25 жовтня за Микитася внесли заставу в сумі 80 млн гривень, і він вийшов із СІЗО.