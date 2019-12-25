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25.12.19 22:53

Ситуація неоднозначна: в промисловості - провал, в будівництві і торгівлі - зростання, - заступник міністра економіки Ніколайчук. ІНФОГРАФІКА

Нова монетарна політика НБУ ламає бізнеси, орієнтовані на слабку гривню, реформи уряду ламають "схеми". Це дозволить побудувати в найближчому майбутньому набагато більш конкурентоспроможну економіку, але на шляху до неї "будуть свої переможці і лузери".

Ситуація неоднозначна: в промисловості - провал, в будівництві і торгівлі - зростання, - заступник міністра економіки Ніколайчук. ІНФОГРАФІКА

Про це пише на своїй сторінці в Facebook заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Сергій Ніколайчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація з економічною активністю останні місяці дуже неоднозначна - з одного боку, маємо провал у промисловості, з іншого - продовжують прискорюватися будівництво і роздрібний товарообіг", - зазначив він, опублікувавши відповідний графік.

Ситуація неоднозначна: в промисловості - провал, в будівництві і торгівлі - зростання, - заступник міністра економіки Ніколайчук 01

За словами Ніколайчука, зміцнення гривні, з одного боку, сприяє зростанню купівельної спроможності населення, а з іншого - підриває конкурентоспроможність промисловості.

"Нова монетарна політика НБУ ламає ті бізнеси, які орієнтувалися на інфляційну і девальваційну ренту, реформи уряду закривають ті вкорінені десятиліттями схематози, які приносили доходи певним верствам населення за рахунок інших", - вважає заступник міністра.

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"Упевнений, що завдяки такому середовищу вже в найближчому майбутньому ми матимемо зовсім іншу економіку, набагато більш конкурентоспроможну, ніж попередня. Але на шляху до неї будуть свої переможці і лузери", - додав Ніколайчук.

При цьому він зазначив, що "українська економіка має дуже високий рівень пристосування до нових умов", а раз так - то країну чекає економічний прорив.

Ситуація неоднозначна: в промисловості - провал, в будівництві і торгівлі - зростання, - заступник міністра економіки Ніколайчук 02Ситуація неоднозначна: в промисловості - провал, в будівництві і торгівлі - зростання, - заступник міністра економіки Ніколайчук 03

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