Відключення водопостачання через борги на Луганщині: у трьох містах досі немає води, в Лисичанську понад 100 об'єктів без тепла, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Станом на 7 год. 26 грудня у зв’язку з відключенням 24 грудня від електропостачання через заборгованість за спожиту електроенергію 7 насосних станцій ЛКСП "Лисичанськводоканал", без централізованого водопостачання залишаються частково м. Лисичанськ, м. Привілля та м. Новодружеськ (близько 46 тис. абонентів).

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"У зв’язку з недостатньою кількістю води в системі 25 грудня призупинено роботу 1 котельні в м. Лисичанськ, унаслідок чого без теплопостачання залишилося 110 житлових будинків (близько 5 тис. 200 абонентів), 3 школи, 3 дитячі садочки та 4 медичні заклади. Температура повітря 3 градуси тепла. У разі необхідності буде здійснюватися підвезення води", - йдеться в повідомленні.