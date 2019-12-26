Експерти ідентифікували тіла всіх 16 загиблих унаслідок пожежі в одеському коледжі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Думська".

Останнім упізнали директора Інституту морської біології НАН України, доктора біологічних наук Бориса Александрова. Прощання з Борисом Георгійовичем відбудеться 27 грудня на біологічному факультеті ОНУ імені Мечникова.

Крім того, 26 грудня у Валіховському провулку попрощаються з двома іншими жертвами пожежі - 16-річними студентками економічного коледжу Катериною Пьяночкіною та Юлією Маркіною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сім'ям загиблих і постраждалих під час пожежі в одеському коледжі перерахували 2,13 млн грн матдопомоги, - міськрада

Нагадаємо, 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

Унаслідок пожежі загинули 16 осіб, постраждали понад 30 осіб.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.