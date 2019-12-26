"Потрібне запрошення", - глава УГКЦ Святослав назвав умови приїзду Папи Римського в Україну

Про це розповів глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Не потрібно у всьому бачити "руку Москви". Вона є. Але нам не потрібно бути залежними від неї і просто ментально від неї звільнитися. Ми цього року відбули Синод єпископів нашої церкви у Римі. І ми мали нагоду в лоні цілого єпископату мати зустріч зі Святішим отцем. І ми його офіційно вже вкотре запросили приїхати до України (Папу Римського. – Ред.). Він мені пообіцяв, що він це дуже серйозно прийняв до уваги. Коли на наше робоче сесійне засідання прийшов держсекретар Ватикану Паролін, ми напряму його запитали: що необхідно для того, щоб папа міг приїхати? Він сказав, що є кілька умов. Перше – це є запрошення католицьких церков. Друге – це є запрошення з боку української державної влади. Ми маємо нового президента. Я сподіваюся, що він запросить папу. Третє. Паролін говорив, що потрібно, щоб теж і інші християнські церкви не заперечували проти того візиту", - повідомив Святослав.

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Папа Римський приїжджав в Україну лише раз. У 2002 році понтифік Іван Павло II відвідав Львів і Київ.

Франциска було обрано Папою у 2013 році.