Одягу з принтом, який показало МВС, у гардеробі Антоненка знайдено не було, - ексчлен ГРД Маслов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив ексчлен Громадської ради доброчесності, юрист, старший розвідник 92-ї ОМБр (тепер у резерві) Леонід Маслов.

"Нам показують пана Антоненка і розповідають, що він нібито живе неподалік місця вбивства (хоча це, як ми бачили - брехня) і показують його 2 світлини з фейсбуку, де на ньому чорний одяг з білими емблемами рок-гуртів , і чомусь зіставляють ці емблеми з раніше показаною "Орландо" в Херсоні. Також показують фрагмент відео вбивці зі схожим принтом", - розповідає Маслов.

Пізніше у шоу Савіка Шустера принт із Херсонщини "Орландо" прозвучить в обвинувальному ролику, де диктор загробним голосом назве її "символікою heavy-metal групи".

"Це теж маніпулятивна підводка під музиканта Ріффмайстра, адже принт відтворює символику футбольної команди і не має жодного стосунку до heavy metal і принтів пана Антоненка в соцмережах", - наголосив Маслов.

За його словами, одягу з емблемою, подібною на відео вбивці, в гардеробі Антоненка не було знайдено.

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"До речі, одяг вбивці ми ретельно не аналізували, але це куртка з капюшоном, якщо вірити розслідуванню Гнапа 2017. Немає подібних емблем і на світлинах пана Антоненка, які наведені з соцмереж - це видно неозброєним оком", - повідомив Маслов.

"Який сенс глибоко законспірованому ультранаціоналісту Антоненку, саме коли він йшов "на дєло", начіплювати одяг з назвою улюбленого рок-гурту?" - пояснює Маслов.

Він зазначає, що ймовірний організатор убивства, не виключено, міг би прибути на місце вранці і поцікавитися, як усе пройшло. Розслідування Гнапа показує, що в об'єктиви камер вранці на місці вбивства потрапила людина в куртці з капюшоном і принтом на спині. Вона перебуває біля будинку жертви і в момент виїзду машини Шеремета перетинає дорогу, імовірно подаючи сигнал спільникам.

"На ранковій камері - принт на спині, куртка, капюшон, у пана Антоненка - футболка, принт на грудях. На ранковій камері - особа, що починає рух разом з автівкою жертви перед вибухом. А пан Антоненко - один з ~100 тисяч осіб, що проживають у радіусі 2 км від місця злочину. Якщо вночі і вранці на камерах одна особа - то це не пан Антоненко. Якщо різні - це неймовірна випадковість", - наголосив Маслов.

Він вважає, що історія про збіг з підривом опор на Херсонщині є повною фальсифікацією, а збіг куртки вбивці з футболкою Антоненка менш імовірний, ніж збіг куртки вбивці з курткою людини, яка перебігає дорогу Шеремету за кілька секунд до смерті журналіста.

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