Президента і прем'єра закликали зупинити колапс у дорожній галузі. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться в зверненні Національної дорожньої асоціації України (НАДУ) до президента і прем'єр-міністра, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дорожники зазначають, що 17 грудня прем'єр-міністр доручив Мінфіну і Держказначейству припинити здійснення платежів і реєстрації зобов'язань загального фонду державного бюджету. Цей крок викликаний необхідністю з урахуванням дотримання меж обсяг дефіциту держбюджету. Але чиновники зупинили виплати зі спеціального фонду, в тому числі за захищеними статтями Державного дорожнього фонду, надходження до якого перевиконують планові показники і мають конкретне і незмінне призначення.

Уже місяць, відзначають у НАДУ, в Мінфіні залишаються без розгляду документи, що унеможливлює реєстрацію зобов'язань та сплату коштів за своєчасно і якісно виконану роботу дорожніми організаціями.

"Загальна сума заборгованості держави перед дорожниками 2 733 970 750 грн, серед іншого пряма зарплата у підрядників 820 191 230 грн, а зарплата у субпідрядників - 328 076 490 грн. Практично нас повернули в 2013-2015 роки, коли це було за правило. Станом на 24.12.2019 р. не здійснена оплата підрядним організаціям за виконані роботи на найважливіших дорогах країни, в тому числі: Н-08 Запоріжжя-Маріуполь, Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка, Н-11 Дніпро -Кривий Ріг-Миколаїв, Н-09 Мукачево-Мукачево-Рахів-Богородчани-Івано-Франківськ-Рогатин-Бібрка-Львів, Р-51 Мерефа-Лозова-Павлоград, Р-33 Вінниця-Турбів-Гайсин-Балта-Велика Михайлівка, Т-14- 25 Миколаїв-Городок-Жовква-Кам'янка-Бузька-Бібрка та багатьох інших дорогах, майже у всіх регіонах України", - наголошується в зверненні.

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У НАДУ стверджують, що підрядники, яким заборгувала держава, не мають коштів для виплати зарплат. Під загрозою зимове утримання доріг.

"Ситуація, яка склалася з фактичною зупинкою бюджетних платежів, не дозволяє дорожнім компаніям виплатити заробітну плату тисячам працівників, здійснити оплату всіх податків і зборів, провести взаєморозрахунок з постачальниками матеріалів і послуг, а також ставить під загрозу здійснення робіт із зимового утримання автомобільних доріг і підготовку до нового будівельного сезону", - стверджують у дорожньої асоціації.

НАДУ закликає президента і прем'єр-міністра дати доручення Міністерству фінансів та Державній казначейській службі відновити розрахунки з дорожниками.

"Для недопущення соціального вибуху серед робітників дорожньої галузі, фактичний зрив програми будівництва автомобільних доріг наступного року і загрози зимового колапсу на автомобільних дорогах, просимо Вас посприяти в проведенні повної оплати підрядним організаціям за виконані роботи і дати відповідні доручення Міністерству фінансів та Державній казначейській службі", - резюмується в зверненні.

Нагадаємо, 17 грудня за результатами наради уряд доручив Мінфіну не виплачувати так звані незахищені видатки (видатки розвитку, на ремонт і будівництво). "Забезпечити тимчасове, до кінця року, припинення проведення Казначейством платежів і реєстрації бюджетних зобов'язань за видатками та надання кредитів загального фонду держбюджету (крім захищених видатків бюджету)", - сказано в документі.

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