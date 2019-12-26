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26.12.19 09:57

Президент Грузії Зурабішвілі обговорить із Зеленським, чи їхати їй до Москви на урочистості з нагоди Дня Перемоги

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі поки не визначилася зі своєю участю в урочистостях з нагоди Дня Перемоги в Москві і має намір обговорити це питання на початку 2020 року під час офіційного візиту в Україну зі своїм колегою Володимиром Зеленським.

Президент Грузії Зурабішвілі обговорить із Зеленським, чи їхати їй до Москви на урочистості з нагоди Дня Перемоги

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Грузия.online.

"Безсумнівно, це, а також багато інших питань будуть обговорені між нами в Україні. Зараз я не зможу так прямо відповісти на це питання", - сказала Зурабішвілі у вівторок в інтерв'ю Першому каналу Суспільного мовника Грузії.

Їй було поставлено запитання, чи варто представникам керівництва Грузії вирушити в Росію на урочистості з нагоди 75-річчя Перемоги у 2020 році.

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"Я можу сказати лише одне: якщо якась країна і має повне моральне право святкувати, а точніше - згадувати жертв 9 травня, то це Грузія, оскільки наша роль і жертви в цій війні були величезними, порівняно з іншими", - додала вона.

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