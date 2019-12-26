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26.12.19 10:03

Із січня тариф на розподіл газу зросте на 40%, а з липня - ще на 20%, - НКРЕКП

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила підвищення тарифів газорозподільних мереж (ГРМ) із 1 січня 2020 року на 40%, з 1 липня - ще на 20%.

Із січня тариф на розподіл газу зросте на 40%, а з липня - ще на 20%, - НКРЕКП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Зазначається, що на засіданні 24 грудня було ухвалено рішення підвищити тарифи на розподіл газу для 44 операторів ГРС протягом I півріччя 2020 року в середньому на 75% (на 30-200% залежно від компанії).

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У затвердженому розрахунку передбачено поетапне зростання витрат на зарплати операторів ГРС протягом I кварталу 2020 року в середньому на 50%. Крім того, на фінансування капітальних витрат ГРС у тарифах планується передбачити 789 млн грн (без ПДВ).

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