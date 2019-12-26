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26.12.19 10:08

"Газпром" і "Нафтогаз" підпишуть мирову угоду до 29 грудня, - міністр енергетики РФ Новак

До 29 грудня буде підписано мирову угоду з "Нафтогазом", будуть відкликані всі позови, зняті всі арешти з майна "Газпрому" в Європі.

"Газпром" і "Нафтогаз" підпишуть мирову угоду до 29 грудня, - міністр енергетики РФ Новак

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК" заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак.

"Це компромісне і взаємовигідне рішення, яке дозволить нам відкрити нову сторінку у взаєминах з українськими колегами", - зазначив він.

За його словами, мирову угоду між "Газпромом" і "Нафтогазом" буде підписано до 29 грудня.

"Будуть відкликані всі позови, зняті всі арешти з майна "Газпрому" в Європі. Таким чином, ми обнулили всі взаємні судові претензії, як і планували", - підкреслив Новак.

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"В останні кілька тижнів "Газпром", "Нафтогаз" і "Оператор газотранспортної системи України" інтенсивно працювали, щоб підготувати міжоператорських угоду, де прописані всі умови взаємодії двох газотранспортних систем, і транспортний договір. Розраховуємо, що на цих вихідних наші компанії фіналізують ці документи", - додав він.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель повідомив, що домовленості про відкликання позову "Нафтогазу" до "Газпрому" на $ 12,25 млрд сторони досягли під час тристоронніх переговорів по транзиту газу.

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