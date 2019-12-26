Росія сподівається на врегулювання ситуації на Донбасі за президентства Зеленського, - Лавров

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю ТАСС за підсумками року.

"На жаль, конфлікт на сході України триває, - зазначив російський міністр. - На лінії зіткнення як і раніше стріляють. Блокаду регіону не знімають".

"Разом з тим, надії на досягнення прогресу у врегулюванні залишаються, - зауважив Лавров. - Зеленський називає якнайшвидше припинення війни на південному сході країни одним з найважливіших пріоритетів свого президентства. За п'ять місяців він зумів зробити те, що його попередник роками вперто відмовлявся виконувати".

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Як сказав російський міністр, "йдеться про реалізацію зобов'язань з розведення сил і засобів сторін у трьох "пілотних" районах на лінії зіткнення, а також письмову фіксацію тексту "формули Штайнмаєра", якою визначається порядок набуття чинності на постійній основі особливого статусу Донбасу".

"Завдяки цьому стало можливим проведення в Парижі 9 грудня чергового саміту "нормандського формату". Його підсумки відомі. Передовсім, була підтверджена безальтернативність мінського комплексу заходів як основи врегулювання, а також дані рекомендації для Контактної групи. Тепер важливо забезпечити їхню реалізацію. Але зробити це буде не так просто, про що свідчить засідання контактної групи 18 грудня, - констатував глава МЗС РФ. - Проте, ми зберігаємо надію на краще".

Лавров укотре заявив, що досягнення прогресу у врегулюванні можливо "тільки через прямий діалог між Києвом, Донецьком і Луганськом".

"Ми готові цьому всіляко сприяти. Встановлення міцного миру в Україні відповідає нашим інтересам і позитивно позначиться на відносинах між двома країнами", - резюмував російський міністр.

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Нагадаємо, раніше в МЗС України заявили, що залучення "Л/ДНР" до переговорів у "нормандському форматі" неприпустимо.