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26.12.19 10:46

Поліцейські затримали в Білій Церкві організатора убивства учасника АТО впливового в кримінальному світі злочинця на прізвисько Лощ. ФОТО

Поліція Київської області затримала кримінального злодія на прізвисько Лощ, якого розшукувала протягом двох років за хуліганство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

"Затриманим виявився 47-річний уродженець Кагарлика. Чоловік неодноразово відбував покарання за скоєні злочини в місцях позбавлення волі, мав вплив у кримінальному світі", - сказано в повідомленні.

За даними поліції, в 2017 році в місті Кагарлик сталося вбивство учасника АТО. Зловмисника, який завдав смертельні ножові поранення, поліція затримала відразу. Кримінальне провадження з обвинувальним вироком вже направлено до суду.

Поліцейські затримали в Білій Церкві організатора убивства учасника АТО впливового в кримінальному світі злочинця на прізвисько Лощ 01

Його спільнику, який був організатором цього нападу, вдалося сховатися. Працівники Кагарлицького відділення поліції оголосили його в розшук і продовжували його пошуки.

"Перебуваючи в розшуку, зловмисник вів конспіративний спосіб життя, постійно переховувався. Однак весь цей час він примудрявся тримати в страху жителів району і "кришувати" гральний бізнес", - повідомили в поліції.

Поліцейські отримали відповідну оперативну інформацію про розшукуваного злодія і затримали його в Білій Церкві.

Вирішується питання про оголошення підозри затриманому. Запобіжний захід для нього обере суд.

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