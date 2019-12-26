Поліцейські затримали в Білій Церкві організатора убивства учасника АТО впливового в кримінальному світі злочинця на прізвисько Лощ. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.
"Затриманим виявився 47-річний уродженець Кагарлика. Чоловік неодноразово відбував покарання за скоєні злочини в місцях позбавлення волі, мав вплив у кримінальному світі", - сказано в повідомленні.
За даними поліції, в 2017 році в місті Кагарлик сталося вбивство учасника АТО. Зловмисника, який завдав смертельні ножові поранення, поліція затримала відразу. Кримінальне провадження з обвинувальним вироком вже направлено до суду.
Його спільнику, який був організатором цього нападу, вдалося сховатися. Працівники Кагарлицького відділення поліції оголосили його в розшук і продовжували його пошуки.
"Перебуваючи в розшуку, зловмисник вів конспіративний спосіб життя, постійно переховувався. Однак весь цей час він примудрявся тримати в страху жителів району і "кришувати" гральний бізнес", - повідомили в поліції.
Поліцейські отримали відповідну оперативну інформацію про розшукуваного злодія і затримали його в Білій Церкві.
Вирішується питання про оголошення підозри затриманому. Запобіжний захід для нього обере суд.