Поліцейські затримали в Білій Церкві організатора убивства учасника АТО впливового в кримінальному світі злочинця на прізвисько Лощ. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

"Затриманим виявився 47-річний уродженець Кагарлика. Чоловік неодноразово відбував покарання за скоєні злочини в місцях позбавлення волі, мав вплив у кримінальному світі", - сказано в повідомленні.

За даними поліції, в 2017 році в місті Кагарлик сталося вбивство учасника АТО. Зловмисника, який завдав смертельні ножові поранення, поліція затримала відразу. Кримінальне провадження з обвинувальним вироком вже направлено до суду.

Його спільнику, який був організатором цього нападу, вдалося сховатися. Працівники Кагарлицького відділення поліції оголосили його в розшук і продовжували його пошуки.

"Перебуваючи в розшуку, зловмисник вів конспіративний спосіб життя, постійно переховувався. Однак весь цей час він примудрявся тримати в страху жителів району і "кришувати" гральний бізнес", - повідомили в поліції.

Поліцейські отримали відповідну оперативну інформацію про розшукуваного злодія і затримали його в Білій Церкві.

Вирішується питання про оголошення підозри затриманому. Запобіжний захід для нього обере суд.

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