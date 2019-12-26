138 ДТП сталося за добу в Києві, - патрульна поліція

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє патрульна поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

25 грудня близько 14 години на вулиці Алма-Атинській сталося зіткнення автомобілів Audi та "ВАЗ-211640". Унаслідок ДТП травмувалася водійка Audi, яка звернулася по допомогу до медиків.

Близько 17-ї години на вулиці Тростянецькій водійка Chevrolet скоїла наїзд (попередньо на пішохідному переході) на жінку-пішохода, яка внаслідок наїзду зазнала травм і звернулася по допомогу до медиків.

Близько 18-ї години 18-річний водій Volkswagen здійснив наїзд (попередньо на пішохідному переході) на 6-річного пішохода, який унаслідок наїзду зазнав травм і був госпіталізований до лікарні.

Близько 22-ї години на вулиці Чорновола сталося зіткнення автомобіля Volkswagen і мопеда Yamaha, під керуванням 17-річного водія. Унаслідок ДТП 16-річна пасажирка мотоцикла зазнала травм і була госпіталізована до лікарні.

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