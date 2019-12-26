Судді у справі Шеремета: подаровані мамою гроші на нову машину і будинок під Києвом площею 270 кв.м. за $22 тис. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Юрій Михайлович Слива, за інформацією "Чесно", під час Революції Гідності відзначився тим, що залишив без задоволення апеляційну скаргу громадянина, якого позбавили прав нібито через те, що він не зупинився на вимогу ДАІ – а насправді за участь у протестах "Автомайдану" біля резиденції Януковича у Межигір’ї.

Пізніше, у вересні 2019, Юрій Слива став одним з суддів, які звільнили під особисте зобов’язання Володимира Цемаха. Разом з ним таке рішення прийняла Тетяна Фрич.

Згідно з останньою декларацією, Юрій Слива володів половиною квартири площею 60 кв.м. у Києві та трьома земельними ділянками у Свидовці Чернігівської області (площею 30497 кв.м., 9591 кв.м. та 480 кв.м., землю суддя здає в оренду). Також він вказав у декларації автомобіль Kia Sorento 2009 року випуску, яким він користувався. На банківських рахунках у судді було – у двох різних банках - 490 та 45 тис. грн.

У декларації суддя не згадав жодного члена своєї родини, жодного родича не вписав чоловік і у декларацію родинних зв’язків.

Але, наприклад, з поданої 12 березня форми змін до останньої декларації можна дізнатися, що суддя отримав "подарунок у грошовій формі" - 2 млн грн від Уляни Сливи (власної 63-річної матері), а також ще 2 млн грн зайняв у громадянина Коваля, і у ті ж дні, 4 березня, придбав автомобіль Mitsubishi Pajero Sport 2018 року випуску за 1 млн 140 тис. грн.

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Мати Юрія Сливи, згідно з реєстром прав на нерухоме майно з 2017 року, володіє ділянкою землі площею 1,2 га у Бородянському районі Київської області, а також "тваринницьким комплексом" у тому ж районі. Також в неї є будинок площею 65 кв. м. у Свидовці (у тому ж місті, де розміщені ділянки, які суддя здає в оренду).

Суддя Тетяна Фрич, яка разом із Юрієм Сливою відпустила під особисте зобов’язання терориста Володимира Цемаха, у 2011 році також входила до колегії суддів, які залишили без змін вирок про засудження Юлії Тимошенко. Згодом цю справу переглянув Верховний суд, вирок Печерського суду і ухвалу суду апеляційного було скасовано.

У декларації, поданій у 2019, суддя Фрич вказала, що має у своїй власності "садовий будинок" у Гнідині (Бориспільській район Київської області) площею 271 кв.м. і дві земельні ділянки у тому ж місті. Також суддя записала, що на правах проживання з 2014 року користується квартирою у Києві площею 106 кв.м.

У декларації за 2018 рік Фрич не вказує членів своєї родини. Але їх, чоловіка та сина, можна знайти у попередніх деклараціях судді - наприклад, у декларації, поданій у 2014 році.

У декларації, в якій вона ще вказує майно членів родини (оскільки вказує їх самих), фігурувала серед усього іншого і квартира площею 106 кв.м., що перебувала у власності родичів – імовірно, та сама, якою суддя зараз, згідно з декларацією, користується.





Будинок у Гнідині належить судді з лютого 2018 року згідно з "договором про поділ майна між подружжям" - відповідно, раніше він належав її чоловікові.







Як вартість будинку на дату набуття права власності (а це, у її випадку, лютий 2018) у своїй декларації суддя вказує 584 тис. грн. За курсом на той час це становить близько $22 тис. Ця цифра неймовірно далека від ринкової вартості нерухомості у Гнідині, тим більше враховуючи площу будинку.

Варто зауважити, що під час проходження атестації влітку 2016 року суддя пояснювала, що з чоловіком розлучилася у 2012 році (однак чомусь він залишається записаним як її чоловік у поданій в 2014 декларації?) та розповідала про спільне з ним майно, зокрема "отриману за ордером квартиру", пізніше приватизовану, та декілька земельних ділянок. Про будинок у Гнідині не згадувалося.

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Син судді, Віталій Фрич, серед іншого нерухомого майна, у тому числі понад 2 тис. кв. м. виробничо-технічних приміщень (фігурували як власність членів родини і у поданій суддею у 2014 році декларації), також володіє ще одним будинком у садовому товаристві "Дніпро" у Гнідині під Києвом. Номери двох будинків не збігаються.

Третій суддя, який розглядав апеляції по справі Шеремета – Володимир Мельник. З цікавих рішень він відзначився тим, що перевезення готівки в опечатаних коробках з-під взуття вирішив не вважати порушенням митного контролю.

Ніяких сюрпризів стосовно його нерухомості, щоправда, немає – як і зазначено у останній декларації, суддя спільно з дружиною та двома доньками володіє квартирою площею 157 кв.м. на Оболоні у Києві, також у нього є рушниця Beretta і автомобіль Volkswagen Passat.

Раніше Цензор.НЕТ вже писав про те, що дружині судді Вовка, який веде справу Шеремета, подарували будинок у столиці.