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26.12.19 11:18

Арахамія: Опозиція замість того, щоб вказувати нам на помилки, просто не погоджується з нашими ініціативами

Главу парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамію дратують нечесні методи боротьби з депутатами від "Слуги народу".

Арахамія: Опозиція замість того, щоб вказувати нам на помилки, просто не погоджується з нашими ініціативами

Про це він заявив в інтерв'ю НВ, інформує Цензор.НЕТ.

Арахамія зазначив, що нардепів намагаються "втягнути в якісь скандали".

"Опозиція,замість того, щоб пропонувати альтернативу або вказувати на наші помилки, якщо вони є, в більшості випадків просто не погоджується з усім, що ми пропонуємо", - сказав він.

Водночас Арахамія наголосив, що Верховна Рада IX скликання випереджає попередній склад парламенту "за всіма показниками, крім кількості зареєстрованих законопроєктів".

"Ми не пропустили жодного робочого дня, і наш турборежим, як був запущений 29 серпня, так і не вимикався", - додав глава фракції.

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Своєю метою "на наступний і на всі роки" він назвав організацію роботи фракції "Слуга народу" "так, щоб могли реалізувати всі зміни, втілити всі обіцянки, з якими йшли на вибори".

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