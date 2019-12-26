Правила надання субсидій не переглядатимуться, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "24 каналу".

"У нас є параметри, за якими людині можуть призначити або не призначили субсидію. Звичайно, якщо людина стає такою, яка отримує право на оформлення субсидій", - підкреслив Гончарук.

За його словами, ті, кому призначено субсидію протягом цього сезону, її не втратять.

"Немає проблем з коштами державного бюджету для цього", - додав прем'єр.

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Нагадуємо, закон "Про верифікацію і моніторинг державних виплат" Верховна Рада прийняла в другому читанні 17 жовтня. Його метою є підвищення адресності державних виплат. 7 листопада закон повернутий із пропозиціями Президента.

Згідно з текстом законопроєкту, верифікацію держвиплат пропонується проводити на інформаційно-аналітичній платформі. Крім цього, документ надає можливість виявляти невідповідності даних в автоматизованих системах, реєстрах та базах даних. Наприклад, у разі звернення громадян по отримання держвиплат орган, який їх виплачує, спочатку повинен направити запит на таку платформу на предмет перевірки відповідності поданої інформації.

18 грудня Зеленський підписав закон про верифікацію та моніторинг виплат пенсій і субсидій.

3 грудня Рада прийняла закон про верифікації пенсій і субсидій з урахуванням пропозицій Зеленського