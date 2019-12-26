МЗС РФ у відповідь на санкції проти "Північного потоку-2" погрожує розширенням стоп-листів на в'їзд у країну

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Відповідь на санкції проти газопроводу "буде не лише риторичною", - заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков

Він також стверджує, що відповідь точно буде, бо "про це вже заявили на рівні керівництва".

"Поспішати ми з цим не будемо, тут немає ніякої гонки, до якого терміну щось зробити, про щось оголосити", - додав Рябков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кіберкомандування США розробляє стратегію захисту від втручання РФ у вибори-2020

Російський політик озвучив один із варіантів відповіді. За його словами, ті, хто мають стосунок до просування санкцій проти Росії, не зможуть в'їхати в країну вільно, як будь-який американець.

"Відповідь буде знайдено, вона може бути у формі розширення наших стоп-листів на в'їзд у Росію", - сказав він.

Рябков також зазначив, що Москва не має наміру вводити обмеження проти американського бізнесу, який працює на території Росії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп схвалив затверджений Конгресом і Сенатом пакет санкцій проти компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".