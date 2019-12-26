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26.12.19 11:44

Держприкордонслужба перекрила канал незаконного переправлення в Україну громадян Туреччини

Співробітники Держприкордонслужби в Одеській області викрили канал організації незаконного переправлення громадян Туреччини на територію України через Молдову.

Держприкордонслужба перекрила канал незаконного переправлення в Україну громадян Туреччини

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

"Так, днями прикордонники у Роздільнянському районі Одеської області затримали трьох громадян Туреччини та громадянина Республіки Молдова, який організовував їхнє незаконне переправлення з Молдови на територію України поза встановленими пунктами пропуску", - повідомляє Держприкордонслужба.

Правоохоронці встановили, що кінцевою метою громадян Туреччини було потрапити, теж у незаконний спосіб, до країн Західної Європи.

Громадян Туреччини притягнуто до відповідальності, крім того, на підставі зібраних матеріалів за процесуальним керівництвом Роздільнянської місцевої прокуратури громадянину РМ оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

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