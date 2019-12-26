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26.12.19 12:04

Понад 1700 дітей-сиріт будуть забезпечені житлом у 2019 році, - Соколовська

У 2019 році держава забезпечить житлом понад 1700 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з-поміж них.

Понад 1700 дітей-сиріт будуть забезпечені житлом у 2019 році, - Соколовська

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це міністерка соціальної політики Юлія Соколовська заявила під час регіональної поїздки в Житомирську область.

"Цього року нам вдалося додатково виділити майже 126 млн грн на придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це дозволить компенсувати вартість майже 350 помешкань. З урахуванням цих додаткових коштів, загалом у 2019 році держава забезпечить житлом понад 1700 осіб", - сказала міністерка.

У межах візиту міністерка соціальної політики відвідала одну квартиру, куплену цьогоріч для дитини-сироти, яка з 2007 року стояла на обліку осіб, що потребують житла. Загалом у 2019 році понад 50 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа отримають власне житло на Житомирщині. Сума компенсації за одне помешкання у середньому становить близько 300 тис. грн.

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