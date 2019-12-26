Боротимемося проти інфраструктурних атак агресора, - Криклій про запуск РФ залізничного сполучення через Керченську протоку

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури, передає Цензор.НЕТ.

"43 години в дорозі – попри здоровий глузд Росія хоче тотального впливу на людей в анексованому Криму, такий поїзд – суто ідеологічний хід. Тому нам так важливо боротися за кожного українця, який мешкає на анексованій території. Ми не можемо допустити ізоляції українців з окупованих територій, тому збудували за пару місяців КПВВ "Чонгар" і "Каланчак". Засуджуємо та будемо боротися на міжнародній арені проти чергових інфраструктурних атак агресора", - сказав Криклій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запуск поїздів РФ Керченським мостом: прокуратура АРК порушила кримінальне провадження

Як повідомлялося, 23 грудня президент РФ Володимир Путін в окупованому Криму взяв участь у заходах, присвячених відкриттю залізничного руху Керченською мосту.

Завершення будівництва залізничної ділянки Керченського моста і відкриття повідомлення з Кримським півостровом без згоди Києва є порушенням суверенітету і територіальної цілісності України, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за фактом незаконного перетину пасажирським поїздом РФ державного кордону України.