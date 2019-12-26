Сьогодні в Апеляційному суді можуть звільнити з-під варти беркутівців із "чорної роти" для обміну, - журналістка Худецька

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала журналістка Ольга Худецька, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Апеляційному суді можуть звільнити з-під варти беркутівців із "чорної роти" для обміну. За інсайдерською інформацію, беркутівці, які обвинувачуються в розстрілі на вул. Інститутській, є в списках на обмін. Спроба зміни запобіжного заходу для них 19.12 провалилась у Святошинському суді", - розповіла вона.

"З джерел Інсайдеру стало відомо, що сьогодні планується екстрений розгляд в Апеляційному суді, де це рішення може бути переглянуте. У Святошинському суді підтвердили - передають матеріали сьогодні в Апеляційний суд не пізніше 13:00", - додала журналістка.

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"Справу беркутівців зараз розглядає суд і легального юридично способу виїзду закордон у них немає, окрім як повного зняття всіх запобіжних заходів з кожного обвинуваченого. В іншому випадку ті, хто сприятиме їхньому переміщенню за кордон, по суті будуть пособниками втечі підсудних", - зазначила Худецька.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що беркутівців, які проходять у справі про розстріл Майдану, готують до обміну.