У листопаді падіння виробництва поглибилося до 7,5% і охопило вже майже всі види промисловості, - Милованов

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У листопаді 2019 року у промисловості падіння виробництва поглибилось до 7,5% (р/р) ("мінус" 5,0% у жовтні 2019 року), з урахуванням ефекту календарних днів – на 6,9%. У листопаді 2019 року (р/р) виробництво "інвестиційних товарів" знизилося на 9,1%, "товарів проміжного споживання" – знизилося на 6,8%, "споживчих товарів короткострокового використання" – знизилося на 6,2% та "споживчих товарів тривалого використання" – знизилося на 4,5%. За січень-листопад 2019 року кумулятивний показник промислового виробництва скоротився на 1,2% п/п (за 10 місяців 2019 року – 0,6%)", - наголосив міністр.

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Він зазначив, що на противагу очікуванням у листопаді погіршилася ситуація у добувній промисловості, машинобудуванні, постачанні електроенергії, газу та пари – види промислової діяльності з найбільшим негативним внеском.

"Якщо раніше падіння виробництва пояснювалось дією окремих факторів, таких як нестабільні замовлення на внутрішньому ринку, зупинка частини виробничих потужностей на окремих метпідприємствах через проведення ремонту, теплі погодні умови (енергетика), збереження логістичних проблем на залізничному транспорті (складнощі відвантаження продукції ГМК), несприятлива зовнішня кон’юнктура (металургія), то наразі поглиблення падіння, яке триває 6-й місяць поспіль, охопило вже майже всі види промисловості (позитивні результати продемонстрували лише хімічне виробництво та виробництво меблів та ремонт і монтаж устаткування). Це свідчить про дію системних факторів, таких як нестача попиту, що поєднується із негативним впливом зміцнення гривні на конкурентоспроможність вітчизняних виробників", - пояснив Милованов.

Міністр дійшов висновку, що падіння промисловості набуло системного характеру і потребує термінових дій держави.

"Мінекономіки працює над підписанням меморандуму з галуззю з першочергових кроків, стратегією та планом дій із захисту та розвитку промисловості; також починає працювати штаб з поточної ситуації з інфраструктурою, в який увійдуть представники промисловості, УЗ та портів. Вже розроблено 13 напрямків - векторів дій, які буде незабаром оприлюднено", - повідомив чиновник.

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Міністр звернув увагу на те, що в будівництві в січні-листопаді зростання виробництва прискорилося до 21,3% (у січні-жовтні 2019 року воно становило 20,8%).

"Такі результати насамперед обумовлені значним збільшенням будівництва інженерних споруд ("плюс" 25,5% у січні-листопаді 2019 року) та нежитлових будівель ("плюс" 30,5% відповідно), яке активно фінансувалося за рахунок державного та місцевого бюджетів, коштів міжнародних донорів та власних коштів підприємств. Водночас у житловому будівництві зростання було досить незначним", - конкретизував він.



