Ворог від початку доби тричі обстрілював із гранатометів позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Із 04:35 ранку, протягом пів години, ворог обстрілював позиції наших захисників Невельського. Вогонь окупанти вели у напрямку від Старомихайлівки.
Після 07:15 від шахти Гагаріна окупованої Горлівки противник обстрілював з ручних протитанкових гранатометів позиції українських воїнів н.п. Південне.
З 10:30 протягом пів години ворог вів обстріл з СПГ по захисниках Красногорівки.
Воїни Об'єднаних сил вели адекватні оборонні дії вогневими засобами.
За наявною інформацією, внаслідок обстрілу з боку російсько-окупаційних військ втрат серед наших героїв немає.