Ворог від початку доби тричі обстрілював із гранатометів позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Із 04:35 ранку, протягом пів години, ворог обстрілював позиції наших захисників Невельського. Вогонь окупанти вели у напрямку від Старомихайлівки.

Після 07:15 від шахти Гагаріна окупованої Горлівки противник обстрілював з ручних протитанкових гранатометів позиції українських воїнів н.п. Південне.

З 10:30 протягом пів години ворог вів обстріл з СПГ по захисниках Красногорівки.

Воїни Об'єднаних сил вели адекватні оборонні дії вогневими засобами.

За наявною інформацією, внаслідок обстрілу з боку російсько-окупаційних військ втрат серед наших героїв немає.

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