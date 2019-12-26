Арахамія про зарплати нардепів: мають отримувати від 70 тис. до 100 тис. грн

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "НВ" заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Зарплата депутата мусить бути вище, якщо суспільство має більш високі очікування, ніж це було раніше. Називають різні суми - від 70 тис. грн до 100 тис. грн", - заявив він.

Водночас Арахамія назвав депутатську зарплату "дуже делікатним питанням" і сказав, що не може дати однозначну відповідь, "чи має право депутат отримувати високу зарплату, якщо народ живе бідно".

Сам глава фракції назвав себе "небідною людиною" і повідомив, що може собі дозволити не думати про зарплату. За словами Арахамії, він витрачає її на благодійність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила законопроєкт, який регулює зарплату співробітників ДБР

"А що стосується фракції, то ви знаєте: у нас більшість - це дійсно прості хлопці. Є ті, кому важко. Особливо ті, хто переїхав до Києва з регіону і був змушений перевезти родину", - підсумував він.