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26.12.19 13:15

Арахамія про зарплати нардепів: мають отримувати від 70 тис. до 100 тис. грн

Зарплата депутатів Верховної Ради має становити від 70 до 100 тисяч гривень, якщо суспільство має більш високі очікування від нардепів, ніж було раніше.

Арахамія про зарплати нардепів: мають отримувати від 70 тис. до 100 тис. грн

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "НВ" заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Зарплата депутата мусить бути вище, якщо суспільство має більш високі очікування, ніж це було раніше. Називають різні суми - від 70 тис. грн до 100 тис. грн", - заявив він.

Водночас Арахамія назвав депутатську зарплату "дуже делікатним питанням" і сказав, що не може дати однозначну відповідь, "чи має право депутат отримувати високу зарплату, якщо народ живе бідно".

Сам глава фракції назвав себе "небідною людиною" і повідомив, що може собі дозволити не думати про зарплату. За словами Арахамії, він витрачає її на благодійність.

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"А що стосується фракції, то ви знаєте: у нас більшість - це дійсно прості хлопці. Є ті, кому важко. Особливо ті, хто переїхав до Києва з регіону і був змушений перевезти родину", - підсумував він.

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