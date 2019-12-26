Обвинуваченого у смерті 10 українських воїнів Бутрименка звільнили з-під варти і готують до обміну, - Решетилова

Про це написала на своїй сторінці в Facebook координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова, інформує Цензор.НЕТ.

"Миколу Бутрименка звільнили з-під варти. Того самого Бутрименка, обвинуваченого в організації розстрілу двох груп 3 полку 29 липня 2014 року", - написала вона.

За словами Решетилової, Бутрименка готують на обмін: "Зараз у різних судах країни тривають термінові судові засідання, змінюються запобіжні заходи, поспіхом виносяться вироки, з колоній вивозять вже засуджених у зв'язку з конфліктом громадян України і РФ".

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Нагадаємо, 23 липня 2014 року в районі села Дмитрівка російський зенітно-ракетний комплекс збив два українські штурмовики Су-25. Була інформація, що пілотам вдалося катапультуватися: першого пілота, який травмував ногу, сховала в себе в будинку місцева жителька одного із сіл, другий льотчик переховувався в лісопосадці.

29 липня 2014 року дві групи Тараса Карпи та Кирила Андреєнка під загальним керівництвом підполковника Лисенка вирушили на пошуки пілота збитого Су-25 Юрія Шевцова. Перебуваючи біля села Степанівка Донецької області, на тимчасово непідконтрольній території, українські воїни вступили в бій з ворогом, який мав чисельну перевагу, а також - в озброєнні й техніці.

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Унаслідок бою загинули десять спецпризначенців: підполковник Сергій Лисенко, капітан Кирило Андреєнко, сержант Анатолій Бузуляк, старшина Андрій Шершень, старший солдат Ярослав Шимчик, старшина Олексій Глобенко, старший солдат Лев Панков, старший солдат Сергій Гришин, старший солдат Роман Рикалов, капітан Тарас Карпа.

П'ятеро спецпризначенців потрапили в полон бойовиків.

3-й Окремий полк спеціального призначення записав спогади воїнів, які вижили в тому бою.