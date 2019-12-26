Звіробій після допиту в ДБР: "Питали, чи є у мене негативне ставлення до Зеленського"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Gazeta.ua".

Звіробій зазначила, що допит у ДБР відповідав правовим нормам.

"10 січня я знову прийду в гості. Я тут вже всіх знаю, вони мене теж. Мене допитував слідчий, який приходив до мене з обшуком. Зі мною були двоє моїх адвокатів ... Я залишаюся в статусі свідка", - розповіла вона.

"Питали про Федину та Facebook ... Ще питали, чи є у мене негативне ставлення до Зеленського", - сказала Звіробій.

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Маруся Звіробій - волонтерка, ветеран. ДБР підготувало їй підозру в погрозах президенту Володимиру Зеленському. 27 жовтня вона разом із нардепом Софією Фединою під час спільної трансляції в соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, припустили, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.