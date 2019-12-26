З нового року ГПУ припиняє існування як інститут і починає роботу Офіс генпрокурора, - Рябошапка

Про це повідомив генпрокурор Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми (Офіс генерального прокурора. - Ред.) розпочинаємо свою роботу з 2 січня, з цього моменту вже не буде існувати Генеральна прокуратура як інститут", - сказав Рябошапка.

За його словами, з 2,5 тис. співробітників Генпрокуратури після проходження атестації та оновлення структури залишаються 1,5 тис. - "тисяча співробітників прокуратури і прокурорів - це ті посади, які було скорочено".

Із 20 січня, як розповів генпрокурор, відбуватиметься додатковий набір на вакантні посади, яких більш ніж 200.

За його словами, процедура добору кадрів буде такою самою, як і під час переатестації.

"До вересня 2020 року буде завершено переатестацію всіх прокуратур в Україні", - сказав Рябошапка, додавши, що у такий спосіб буде повністю завершено оновлення кадрового складу органів прокуратури.

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